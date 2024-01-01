برلماني إيطالي: بريطانيا توقف إمداد إسرائيل بالسلاح وحكومة ميلوني تدردش

روما/سما/

أكد البرلماني الإيطالي المعارض فرانشيسكو سيلفستري أن قرار بريطانيا وقف توريد الأسلحة لإسرائيل جاء لتنأى بنفسها عن "المذبحة في فلسطين"، متسائلا عن موقف حكومة بلاده إزاء ذلك.

وقال سيلفستري، زعيم كتلة "حركة خمس نجوم" في مجلس النواب الإيطالي: "بريطانيا قررت تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل وماذا تفعل حكومة ميلوني بدلا من ذلك".



وأضاف: "حكومتنا تدردش وتتحدث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ثم تصوت ضدها".

وأردف النائب المعارض: "حكومة بلادنا تتحدث عن طاولات المفاوضات ثم لا تتخذ أي مبادرة، وها نحن نجدّد مرة أخرى طلبنا بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل والتواطؤ مع مجرم الحرب نتنياهو".

وقد أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي منذ يومين أن بلاده ستعلق 30 ترخيصا لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال لامي إن القرار جاء بعد مراجعة تراخيص التصدير البريطانية التي وجدت أن هناك "خطرا واضحا" من استخدامها بطريقة يمكن أن تنتهك القانون الدولي، مشيرا إلى أنه قرار "مؤقت ويشمل أنواع معينة من المنتجات العسكرية".