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السيسي يصل أنقرة ويلتقي أردوغان في أول زيارة منذ 12 عاما

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يصل أنقرة ويلتقي أردوغان في أول زيارة منذ 12 عاما



انقرة/سما/

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغاناليوم الأربعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعيد وصوله إلى أنقرة في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاما من أجل تكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد من الزمن.

وأظهرت صور نشرتها الرئاسة التركية أردوغان وهو يصافح السيسي عند نزوله من الطائرة.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها إن زيارة الرئيس المصري تأتي تلبية لدعوة من نظيره التركي؛ ردا على زيارة الأخير لمصر منتصف فبراير/شباط الماضي.

وأضافت أن الرئيسين سيترأسان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى الذي أعيدت هيكلته وفقا لإعلان مشترك جرى التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة، وتابعت أن المحادثات ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، لاسيما الهجمات الإسرائيلية على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح البيان أن اجتماع المجلس سيناقش الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لمواصلة تطوير التعاون الثنائي، ويتوقع أن تقام بعد ذلك مراسم توقيع اتفاقات

وخلال لقائهما في القاهرة، أكد الرئيسان المصري والتركي رغبتهما في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وحينها قال السيسي إن بلاده سترفع مستوى التعاون الاقتصادي المشترك مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

 

وبعد أن تدهورت عقب عزل  الرئيس  محمد مرسي عام 2013، تحسّنت العلاقات بين الرئيسين التركي والمصري تحسنا ملحوظا منذ حوالى سنتين وقطع البلدان خطوات باتجاه المصالحة، مع تقارب مواقفهما في العديد من الملفات الإقليمية، ولا سيما الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورغم تأزم العلاقات السياسية، بقيت العلاقات التجارية جيدة بين البلدين حيث تعد تركيا الشريك التجاري الخامس لمصر، بينما تعد الأخيرة الشريك الاقتصادي الأول لتركيا في أفريقيا، وشهدت السنوات القليلة الماضية زيارات متبادلة لمسؤولين ووفود من البلدين.

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