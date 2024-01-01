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مدير الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 189 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 189 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة



جنيف/وكالات/

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأربعاء، تطعيم أكثر من 189 ألف طفل في إطار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي بدأت مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري وسط قطاع غزة.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، إلى انتهاء المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وسط القطاع.

وقال "تم تطعيم أكثر من 189 ألف طفل دون سن العاشرة، وهذا أعلى بكثير من الهدف البالغ 156 ألفا و500 طفل".

وذكر أن حملة التطعيم ستستمر 3 أيام أخرى في 4 مراكز ثابتة لضمان عدم وجود أطفال غير محصنين في هذه المنطقة.

ولفت غيبريسوس إلى أن الاستعدادات مستمرة لبدء حملة التطعيم في جنوب قطاع غزة غدا الخميس، والمقرر لها أن تمتد لكافة مناطق القطاع حتى 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأضاف "نحن ممتنون للجهود المخلصة لجميع الأسر والعاملين في مجال الرعاية الصحية والقائمين بالتطعيم الذين جعلوا هذا الجزء من الحملة ناجحا رغم صعوبات الأوضاع في قطاع غزة".

وجدد المدير العام للصحة العالمية دعوة الأطراف المعنيين إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتهم "بوقفة إنسانية في الصراع" ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي 25 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بعدد 1.26 مليون جرعة.

وفي 16 آب/ أغسطس الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة في القطاع، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

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