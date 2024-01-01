لبيد: إسرائيل بحاجة إلى إنهاء الحرب ونتنياهو من عزز قوة حماس

القدس المحتلة/سما/

واصل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، مهاجمة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، واتهمها بأنها لا تريد أن تجلب السلام.

وقال يائير لابيد إنه "ما دامت هذه الحكومة قائمة فإن الحرب ستستمر"، مضيفا "إنهم لا يعرفون كيف يجلبون السلام، ولا يريدون جلب السلام. ولا ينبغي قبول ذلك".

وأضاف"إن إسرائيل بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب، بشروطها الخاصة. إبرام صفقة اسرى وإتمام الصفقة".

وختم بالقول إن "إنهاء الحرب يصب في مصلحة إسرائيل. مصلحة أمنية، ومصلحة اقتصادية، ومصلحة سياسية".

وكان لابيد صرح أمس الثلاثاء بأنه "لا يوجد أحد في تاريخ إسرائيل عزّز قوة حماس أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".