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القناة 12 العبرية : نتنياهو يقرر اقامة حكومة عسكرية في غزة لادارة شؤون السكان

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : نتنياهو يقرر اقامة حكومة عسكرية في غزة لادارة شؤون السكان



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو "أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لاحتمالية تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بدلا من المنظمات الإنسانية".

ومن شأن الخطوة أن تؤدي إلى تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، والتي من المتوقع أن تكلف عشرات مليارات الشواكل سنوياً.

وأضافت القناة أن نتانياهو وجه تعليماته إلى الجيش "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق باللوجستيات وآليات العمل والقوى العاملة المطلوبة للمهمة"، التي تنفذها حتى الآن منظمات الإغاثة الدولية.

واعترضت المؤسسة العسكرية على الفكرة على أساس أنها تشكل خطرا على الجنود الذين في مثل هذه الحالة سوف يتجولون في القطاع ويوزعون المواد الغذائية على سكان غزة.

وعين الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي حاكما عسكريا لقطاع غزة وهو إيلاد غورين سيكون مسؤولا عن الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي الإثنين، قال نتانياهو إن إسرائيل "قريبة جدا" من تفكيك قدرات حماس العسكرية، مضيفا في الوقت نفسه: "لكننا ما زلنا بحاجة إلى حرمانها من قدرتها على الحكم، مما يعني إيجاد بديل لكل أو جزء كبير من عملية توزيع المساعدات الإنسانية. نعمل على ذلك حاليا، وسنحقق ذلك لأنه جزء من خطة اليوم التالي".

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