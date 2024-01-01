موقع عبري : مقترح الوساطة الاميركي الجديد لن يعجب حماس وإسرائيل

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن مقترح الوساطة الجديد من المتوقع أن يكون صعبًا لكل من إسرائيل وحماس، حسبما أفاد موقع واللا الإسرائيلي.

ولا تزال الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر على صياغة أحدث مقترحات الوساطة المحدثة.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أن المقترح سيُعرض على إسرائيل وحماس بحلول يوم الجمعة.

وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير: "الفكرة من مقترح الوساطة هي صياغة القرار الضروري. كلا الجانبين لن يعجبهم هذا المقترح".

وتركز اجتماع رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، في الدوحة (الاثنين) مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على مقترح الوساطة الجديد الذي يعمل عليه الوسطاء - قطر، مصر والولايات المتحدة - وعلى توضيح الموقف الإسرائيلي بشأن عدة قضايا، وفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل الزيارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه صياغة المقترح المحدث، يحاول البيت الأبيض الضغط على الطرفين لقبوله.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم إن على الطرفين إظهار المرونة.

وقال كيربي: "يعتقد الرئيس بايدن أنه يجب فعل كل ما يمكن لإتمام الصفقة. يتطلب الأمر تنازلات وقيادة من الجميع".

وألمح البيت الأبيض ووزارة الخارجية إلى أن مقترح الوساطة الجديد لن يتطلب انسحابًا كاملًا لإسرائيل من محور فيلادلفيا خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنه سيتطلب انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان على طول المحور - مما يعني تقليص حجم القوات الإسرائيلية.