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334 يوما للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى ونسف مربعات سكنية برفح

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
334 يوما للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى ونسف مربعات سكنية برفح



غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٣٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات ٣٣ شهيدا و ٦٧ اصابة .
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٨١٩ شهيدا و ٩٤٢٩١ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
ويواصل جيش الاحتلال منذ السابع من مايو تدمير الأحياء السكنية باحياء غرب رفح حيث يتواصل نسف المنازل بلا توقف وإعدام كل من يحاول العودة لمنزله.
جنوب قطاع غزة
واستشهد ١٧ مواطنا من سكان مدينة رفح خلال ال ٢٤ ساعة الماضية كان بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة ابو مصطفى مع سائق يرافقهم شمال رفح.
وارتقى ثلاث شهداء بقصف مجموعة مواطنين في منطقة الشوكة شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وفي خان يونس وصل ستة شهداء إلى مجمع ناصر الطبي بعد انتشالهم من مناطق متفرقة من المدينة.
وسط القطاع
واستشهدت طفلة وإصيب آخرين جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الدقي" قرب مسجد الديراوي في دير البلح وسط قطاع غزة.
واستشهد طفل في قصف على منزل ابو جبارة بمخيم البريج وسط القطاع.
غزة والشمال
وارتفع عدد الشهداء بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية تابعة لعائلة حرز الله إلى تسعة شهداء وسط مدينة غزة فيما استشهد مواطنان قرب مفرق السرايا.
وارتقى شهيد في قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "المدهون" خلف منجرة العشي حي الدرج وسط مدينة غزة.
وكان اربعة مواطنين ارتقوا واصيب نحو ثلاثين في قصف اسرائيلي استهدف كلية نماء شمال مدينة غزة.

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