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طقس فلسطين : درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صيفيا غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الخميس صيفيا غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صيفيا غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو صيفيا غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام تكون مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر، وحذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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