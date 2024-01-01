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26 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة الثلاثاء

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
26 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة الثلاثاء



غزة/سما/

استشهد 26 فلسطينيا وأُصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح الثلاثاء.

وقال محمود بصل، متحدث جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن 26 فلسطينيا استشهدوا بغارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع.

وأوضح المتحدث أن “مزارعا فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي على منطقة بلدة بيت لاهيا”، وأشار إلى أن عددا من الفلسطينيين (لم يحدده) أصيبوا في غارة أخرى استهدفت منزلا يعود لعائلة غانم في بيت لاهيا.

وفي محافظة غزة، قال بصل إن 14 فلسطينيا استشهدوا في 3 غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة.

وأوضح “9 شهداء وجرحى نتيجة قصف شقة سكنية تعود لعائلة كحيل وسط المدينة، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف على مجموعة مواطنين بحي الزيتون (شرق)، واستشهد فلسطينيان وأصيب أكثر من 30 آخرين في قصف على كلية نماء بمنطقة الصفطاوي”.

 

 

 

وفي المحافظة الوسطى، قال بصل إن طفلين فلسطينيين استشهدا بغارتين إسرائيليتين منفصلتين، استهدفت الأولى منزلا يعود لعائلة أبو جبارة في مخيم البريج، والثانية منزلا يعود لعائلة الدقي في دير البلح وأسفرت أيضا عن إصابة العشرات.

وأفاد شهود عيان بأن غالبية الجرحى من عائلة الدقي هم من الأطفال والكبار في السن.

وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على خيام نازحين بالقرب من سجن أصداء.

أما في مدينة رفح (جنوب)، فقد استشهد 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين بمنطقتين مختلفتين.

وقال متحدث الدفاع المدني: “4 شهداء بقصف إسرائيلي على مركبة تُقل نازحين قرب ثلاجة زغلول (شمال)، و3 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين شرق المدينة”.

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