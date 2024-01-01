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الخارجية الفلسطينية تعلق على خريطة استخدمها نتنياهو تُظهر "ضم الضفة الغربية" (صورة)

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 03:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تعلق على خريطة استخدمها نتنياهو تُظهر "ضم الضفة الغربية" (صورة)



رام الله/سما/

 أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا علقت فيه على استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خريطة تشير إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويكرر استخدام خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال في اعتراف صريح وواضح بهذه الجريمة الاستعمارية العنصرية، وفي استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تحد سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وأحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين".

 

وأضاف البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع اشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه، فما عرضه نتنياهو من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم. المطلوب من المجتمع الدولي احترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فورا وقبل فوات الأوان".

وكان نتنياهو قد أثار جدلا واسعا بعد ظهوره في مؤتمر صحفي وهو يشرح أهمية السيطرة على محور "فيلادلفيا" مستخدما خريطة تشير إلى أن الضفة الغربية جزء من إسرائيل. 

 
 

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