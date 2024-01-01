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واشنطن: لا يمكن "لإسرائيل" أن تنتظر أكثر من ذلك يجب إظهار المرونة

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 02:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: لا يمكن "لإسرائيل" أن تنتظر أكثر من ذلك يجب إظهار المرونة



واشنطن/سما/

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأنه جرى إحراز تقدم بشأن صفقة التبادل في المحادثات الأخيرة، وكانت المحادثات بناءة حيث وافقت إسرائيل على العرض الأمريكي.


وقال ميلر: "أجرينا محادثات بناءة حيث وافقت إسرائيل على العرض لكن هناك المزيد من الاتفاقات التي يجب التوصل إليها"، مضيفا "هناك مختطفون آخرون ينتظرون في غزة، ولا يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفسها بالانتظار أكثر من ذلك".


وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "سنواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، الأمر الذي يتطلب مرونة من كلا الجانبين للبحث عن أسباب لقول نعم".

وأضاف أنه "في الأيام المقبلة، ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الشركاء في المنطقة للتوصل إلى اتفاق".

هذا وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يعملان بشأن صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا أنه لن يتجادل مع نتنياهو حول محور "فيلادلفيا".

وجاء ذلك بعد إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقاء الجيش في محور "فيلادلفيا" وقال: "علينا أن نبقى على المحور، إنه أمر حيوي لأمن إسرائيل. إذا خرجنا من هناك، فسيكون من الصعب علينا العودة. هذا وقت حرج في الحرب للحفاظ على المحور، وإلا فلن نتمكن من تحقيق أهداف الحرب".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إن نتنياهو "لا يفعل ما يكفي لتأمين اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

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