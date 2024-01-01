البيت الأبيض: بايدن يشارك شخصيا في العمل على الصفقة ولن يجادل نتنياهو حول فيلادلفيا

واشنطن/سما/

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يعملان بشأن صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا أنه لن يتجادل مع نتنياهو حول محور "فيلادلفيا".



وقال كيربي إن "حماس مسؤولة عن مقتل المختطفين الستة الذين أعدموا، وكما قال الرئيس بايدن، فإن قادة حماس سيدفعون ثمن جرائمهم".



وأشار المتحدث باسم المجلس القومي إلى أن "الرئيس ونائبته التقيا مع فريق التفاوض لمناقشة الخطوات التي تضمن إطلاق سراح الرهائن، وأن الولايات المتحدة تعمل على اقتراح من شأنه تأمين إطلاق سراحهم وتوفير مساعدات ضخمة لغزة".

وأضاف: "الرئيس يشارك شخصيا في العمل مع الفريق لتأمين الصفقة.. لن نتجادل مع نتنياهو حول ما قاله عن محور فيلادلفيا. الاقتراح والوساطة يشملان إخراج قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك محور فيلادلفيا، وإسرائيل وافقت على ذلك".

أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقاء الجيش في محور "فيلادلفيا" وقال: "علينا أن نبقى على المحور، إنه أمر حيوي لأمن إسرائيل. إذا خرجنا من هناك، فسيكون من الصعب علينا العودة. هذا وقت حرج في الحرب للحفاظ على المحور، وإلا فلن نتمكن من تحقيق أهداف الحرب".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إن نتنياهو "لا يفعل ما يكفي لتأمين اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.