ليس محور "فيلادلفيا".. يائير لابيد يشير إلى ما يقلق نتنياهو فعلا

القدس المحتلة/سما/

اعتبر رئيس المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد أن ما يهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس محور "فيلادلفيا" وإنما محور "بن غفير-سموتريتش"، وأنه يمارس الخداع السياسي بخصوص "فيلادلفيا".



وكتب لابيد في حسابه على منصة "إكس": تصريحات نتنياهو خدعة سياسية، ما يقلقه هو محور بن "غفير – سموتريتش".





وفي تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال لابيد: "ما يقلق نتنياهو هو محور "بن غفير- سموتريتش"، وهو يتنصل من المسؤولية عن الفشل الأكثر فظاعة في تاريخ البلاد".

وأردف: "تحدث نتنياهو وكأن هجوم الـ7 من أكتوبر لم يحدث في عهده".

بدوره، قال عضو "الكنيست" غادي آيزنكوت: "إن نتنياهو جعل من "محور فيلادلفيا" حجر الزاوية لأمن إسرائيل"، مشيرا إلى وجود حلول عملية لمنع التهريب عبر الأنفاق في تلك المنطقة.

بدوره، قال الوزير عميحاي شيكلي "إن استمرار السيطرة على "محور فيلادلفيا" يعتبر قضية مصيرية لأن من شأن ذلك منع حركة "حماس" من ترميم قوتها مجددا".

وكان نتنياهو قد جدّد التأكيد على أن موقفه ثابت بشأن "محور فيلادلفيا" ولن يتغير، معتبرا أن هذا المحور هو أنبوب الأوكسجين لـ"حماس" ويجب قطعه.