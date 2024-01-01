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"كتائب القسام" تعلن إيقاع قوة إسرائيلية في "كمين محكم" بمخيم طولكرم

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب القسام" تعلن إيقاع قوة إسرائيلية في "كمين محكم" بمخيم طولكرم



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن قواتها أوقعت قوة إسرائيلية في "كمين محكم" داخل حارة البلاونة في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.


وقالت الكتائب في بيان اليوم الثلاثاء "تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم داخل حارة "البلاونة" بمخيم طولكرم شمال الضفة، ويؤكدون إيقاع إصابات محققة في صفوف القوة".

وأمس الاثنين كشفت "كتائب القسام عن تفاصيل عملياتها بمحافظة الخليل الجمعة الماضية مؤكدة أن "كافة محافظات الضفة ستبقى تخبئ المزيد من المفاجئات للعدو".

وقالت كتائب القسام في بيان "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عمليتي مغتصبتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي أدخلها مجاهدونا حيز التنفيذ في تمام الساعة 23:00 من مساء يوم الجمعة 25 صفر 1446هـ - الموافق 30 أغسطس 2024م".

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية، منذ فجر الأربعاء الماضي على الضفة الغربية حتى اليوم الاثنين عن مقتل 30 شخصا وإصابة 130 آخرين وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية الذي أعلنته اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء الماضي، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

#كتائب القسام

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