  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

3 شهداء في طولكرم وجنين

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء في طولكرم وجنين



طولكرم/جنين/سما/

استشهد شابان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وأفادت مصادر أمنية  بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة، وحاصرت منزلا فيها، وأطلقت الرصاص صوبه بكثافة، وقذائف "الأنيرجا"، ما أدى لاستشهاد شابين.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في المكان، وأن طائرة استطلاع حلقت فوق المنزل المحاصر على ارتفاع منخفض، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان على مدينة ومخيم طولكرم.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابين رامي حاتم محمد عباس، ونور حسن زايط، جراء عدوان الاحتلال على ضاحية ذنابة، واحتجاز جثمانيهما.

وباستشهاد الشابين عباس وزايط، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان فجر الأربعاء إلى 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.

استشهاد طفلة وهدم منزل في كفر دان غرب جنين

استُشهدت طفلة (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، في بلدة كفر دان غرب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت الشهيدة لجين أسامة مصلح (16 عاماً) بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في كفر دان، وذلك بعد منع طواقمها من الوصول إلى موقع الإصابة.

كما نقلت طواقم الجمعية إصابة برصاص الاحتلال لشاب بالفخذ.

وقال رئيس المجلس القروي أحمد مرعي الاحتلال هدم المنزل الذي حاصره منذ ساعات صباح اليوم، وجرف محيطه، فيما يواصل جنود الاحتلال إطلاق النار على المنزل المحاصر.

وأكد أن الاحتلال أجبر العائلة على إخلاء منزلها عند محاصرته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية صباح اليوم وحاصرت منزلا فيها وطلبت من سكانه إخلاءه فورا.

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة يكشف تغييرًا في تعليمات التعامل مع الأسرى بعد حادثة النصيرات

مسؤولٌ اسرائيلي : نتنياهو حولّ ممّر فيلادلفيا لتحدٍّ لمصر ومكان دفن الاتفاق.. هذه تفاصيل (وثيقة الدماء)

بايدن حول مفاوضات صفقة التبادل: لا أتفاوض مع نتنياهو ..أتفاوض مع زملائي ومع مصر وقطر

نتنياهو: ثلاثة من أهداف الحرب الأربعة تمر عبر محور فيلادلفيا

القسام تبث شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية قتيلة تناشد فيه نتنياهو بانجاز صفقة تبادل

مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقب تصريحاته التي تؤجج الاحتقان في المنطقة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية النخبة في حماس (صورة)

الأخبار الرئيسية

66d6fc4c42360445b2783d6c

مصادر دبلوماسية تركية تكشف معلومات مهمة حول المفاوضات بين "حماس" و"إسرائيل"

مصدر فلسطيني: قيادة المقاومة لم تسمع بخطة بايدن الجديدة للتهدئة وتتمسك بالانسحاب الكامل

gaza-kid-injuried-at-hospital-730x438

ذي هيل: معاناة أطفال غزة تكشف حجم الدعم الأمريكي لإسرائيل

20240903052227

دون تحقيق أو مساءلة: جنود إسرائيليون اعتدوا على سائقي شاحنات إغاثة في قطاع غزة

66d6fafa423604366c34a495

أنقرة: واشنطن ستنسحب من مفاوضات غزة إن لم يتفق الطرفان خلال أسبوعين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية