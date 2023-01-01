3 شهداء في طولكرم وجنين

طولكرم/جنين/سما/

استشهد شابان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة، وحاصرت منزلا فيها، وأطلقت الرصاص صوبه بكثافة، وقذائف "الأنيرجا"، ما أدى لاستشهاد شابين.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في المكان، وأن طائرة استطلاع حلقت فوق المنزل المحاصر على ارتفاع منخفض، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان على مدينة ومخيم طولكرم.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابين رامي حاتم محمد عباس، ونور حسن زايط، جراء عدوان الاحتلال على ضاحية ذنابة، واحتجاز جثمانيهما.

وباستشهاد الشابين عباس وزايط، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان فجر الأربعاء إلى 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.

استشهاد طفلة وهدم منزل في كفر دان غرب جنين

استُشهدت طفلة (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، في بلدة كفر دان غرب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت الشهيدة لجين أسامة مصلح (16 عاماً) بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في كفر دان، وذلك بعد منع طواقمها من الوصول إلى موقع الإصابة.

كما نقلت طواقم الجمعية إصابة برصاص الاحتلال لشاب بالفخذ.

وقال رئيس المجلس القروي أحمد مرعي الاحتلال هدم المنزل الذي حاصره منذ ساعات صباح اليوم، وجرف محيطه، فيما يواصل جنود الاحتلال إطلاق النار على المنزل المحاصر.

وأكد أن الاحتلال أجبر العائلة على إخلاء منزلها عند محاصرته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية صباح اليوم وحاصرت منزلا فيها وطلبت من سكانه إخلاءه فورا.