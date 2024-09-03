باحث إسرائيلي بارز: نتنياهو في تناقض مصالح واضح مع تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

قال عضو الكنيست السابق، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، عوفر شيلح إن الضغط العسكري ليس فقط لا يحرّر المخطوفين، بل يقتلهم أيضاً داخل غزة.

وفي مقال نشره موقع القناة 12 العبرية قال إن الخبر المحزن بشأن مقتل 6 من المخطوفين في الأسر، بعد عشرة أشهر من العذاب، والعثور عليهم في نفق بعُمق 20 متراً، يضاف إلى سلسلة من الأنباء المؤلمة خلال الأسبوع الماضي، منوهاً أنه تقريباً كل يوم يُقتل جنود في غزة والضفة والشمال، وأن عدد المخطوفين الأحياء يقلّ بصورة مستمرة، والأسوأ: صحيح أن “حماس” هي مَن يضغط على الزناد، إلّا أن أفعال إسرائيل هي العامل الرئيسي المساعد في موت مواطنيها وجنودها.

ويشير شيلح لانهيار الأوهام التي يحاول رئيس الحكومة وأجهزة الأمن والإعلام بيعها للإسرائيليين منذ ستة أشهر على الأقل: الضغط العسكري لا يدفع إلى تحرير المخطوفين، إنما إلى موتهم. لقد تمت إعادة 8 مخطوفين أحياء إلى إسرائيل في عمليات عسكرية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقُتل العشرات نتيجة هذه العمليات، إمّا بيد آسريهم، وإمّا بسبب نيران الجيش. كرمل غات، وعيدن يروشالمي وهريش غولدبرغ- بولين، وألموغ سروسي وألكس لوفنوف وأوري دانينو كانوا سيبقون على قيد الحياة لولا عمليات الجيش؛ بعضهم كان سيعود إلى المنزل، لو لم توقف إسرائيل صفقة التبادل الوحيدة التي كانت حتى اليوم، بادّعاءات “مهنية”، مطروحة على الطاولة منذ أكثر من شهر.

عدم إخضاع “حماس”

شيلح، الذي يثابر على اتهام حكومة الاحتلال بفقدان رؤية واسعة متبصّرة، يقول إن الجيش الإسرائيلي لا يقترب من إخضاع “حماس”، أو تفكيكها، أو أيّ كلمة أُخرى فاقدة للمعنى. ويتساءل؛ هل جرى تفكيك لواء رفح؟ عن ذلك يجيب، متقاطعاً مع مراقبين آخرين أبرزهم القائد السابق لغرفة العمليات في الجيش الجنرال في الاحتياط يسرائيل زيف، محذّراً من “لبننة” غزة، فيقول إن بقايا اللواء تدير حرب عصابات تذكّرنا بلبنان في سنة 1983، كل يوم، يُقتل جنود بسبب العبوات والقنص والاشتباك مع خلايا “مخربين” يصطدم بهم الجنود خلال التمشيط، أو في الميدان، من دون هدف.

ويمضي شيلح في تحذيراته: “كل يوم، نقترب من أمنية سموتريتش وأشباهها، وستكون إسرائيل مسؤولة فعلياً عن مصير مليونَي نسمة، في الوقت الذي تعود “حماس” إلى بناء قوتها، كجهة مدنية قوية تسيطر على حياة الغزيين، حتى في المناطق التي احتلها الجيش أكثر من مرة. يجري هذا على جانبَي محور نيتساريم، وهو الرمز الأمني الإسرائيلي الذي لا أهمية له. وأيضاً ستفقد إسرائيل بقايا الشرعية الدولية ورغبة الولايات المتحدة في البقاء في المنطقة. سيستنزف الجيش معظم القوات النظامية والاحتياط”.

النازحون

ويرى شيلح أن سكان الشمال لن يعودوا إلى بيوتهم داخل الجليل في 1 أيلول/سبتمبر، وأن مَن يتخيل ويحلم بحرب حاسمة في لبنان، فليتفضل ويتخيلها، لكن عليه، على الأقل، أن يأخذ المعطيات الحقيقية بعين الاعتبار.

عن الفجوة بين الأمنية والواقع، يتابع شيلح: “يمكن أن يدمر الجيش لبنان بالقنابل، ويحوله إلى رماد، وأن يتقدم حتى الليطاني. لكن هذا لن يوقف نيران “حزب الله” التي ستُلحق دماراً غير مسبوق بمناطق كبيرة في إسرائيل.

ومن أجل السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم، سنكون بحاجة إلى قوات كبيرة تبقى في الجنوب اللبناني (لا يوجد اليوم “جيش لحد”، الذي سيطر فعلياً على أغلبية الحزام الأمني)، من دون تاريخ نهاية، وسنكون على موعد مع الهجمات نفسها التي شهدناها هناك على مدار 15 عاماً.

أمنية سموتريتش

ويقول شيلح إنه على الرغم من اللهجة المراهقة، لا يوجد أحد من القيادة السياسية، أو الأمنية، يريد هذا المسار، وهو ما كان واضحاً أيضاً في التعامل مع ردّ الحزب على اغتيال فؤاد شُكر، قبل نحو أسبوعين. ويعتقد أن هذا كله يتماشى مع مصلحة نتنياهو العليا: استمرار الحرب.

ويضيف: “هذا ما يدفع إلى تحقيق أحلام سموتريتش وبن غفير بدولة في حالة حرب دائمة، جنودها بخدمة رؤية مسيانية تستوجب التضحية بالبشر. وفي الوقت نفسه، هذا معارض تماماً لما جعل من إسرائيل دولة قوية أصلاً، وعملياتها “شرعية”، وجيشها موحد ومنتصر. هذا هو الاستنزاف (الذي يترافق بين الحين والآخر مع ضربات كثيفة من عدة جبهات) تدفعنا إلى الانهيار، بحسب رؤية الخامنئي ونصر الله”.

طبقاً لشيلح، هناك طريقة واحدة لتغيير هذا كله: الإعلان أن إسرائيل مستعدة لوقف الحرب في غزة في هذه المرحلة، وتجهيز القوات من جديد. يمكن أن يحدث هذا من خلال صفقة، وسيؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى هدوء في الشمال، مع اتفاق على ترتيبات تسمح بعودة السكان إلى منازلهم. وبعدها السير بقوة مع “خطة بايدن” لبلورة ائتلاف إقليمي يُجهّز ليكون بديلاً من سلطة “حماس” في غزة، ومحوراً مقابل محور منتشر في الإقليم.

محور المقاومة

وبرأي شيلح فإن هذا ليس سهلاً، وتوجد فيه إشكاليات وفجوات، ولن يحل المشكلة مع “حماس”، أو “حزب الله”، ولن يلغي الحاجة إلى المواجهة مع “محور المقاومة”، وبأدوات عسكرية، وهذا أيضاً سيسمح للسنوار بالاحتفال، ولو مؤقتاً فقط.

ويضيف: “حتى إن هذا لا يقول بالضرورة إن السنوار، الذي يقترب من تحقيق حلمه بإشعال الشرق الأوسط برمته، سيوافق على الصفقة. لكن البديل، وهو حقيقي فعلاً، أسوأ كثيراً”.

كما يرى أنه لا يوجد ما يمكن قوله عن نتنياهو، إنه في تناقُض مصالح واضح مع الدولة التي يرأسها، ويخدمه استمرار الحرب كما هي عليه. ويقول إن السؤال هو أين تقف المنظومة الأمنية، وهل سنستمر في الاستماع إلى أقوال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان عن الحاجة إلى صفقة، وعن حُكم إعدام بحق المخطوفين، لكن من دون مقولة واضحة، مفادها أن القتال في غزة، على النمط الحالي، استنفد نفسه ويجب وقفه.

ويختتم بالقول: “حتى لا نسمع ونرى هذا بالأقوال والأفعال، فإن القيادة الإسرائيلية وجيشها ليسا فقط شريكين في ترك المخطوفين والجنود ودفعهم إلى الموت، بل أيضاً يضرّان بمصلحة إسرائيل برمتها”.