التطعيم في قلب المخيمات: الهلال الأحمر يقدم تطعيمات شلل الأطفال لذوي الإعاقة ومرضى السرطان

غزة/سما/

في قلب مخيم "بسمة الأمل"، تحت أشعة الشمس الحارقة، يجلس الطفل محمد على كرسيه المتحرك، يترقب بعيون يملؤها الأمل دوره لتلقي لقاح شلل الأطفال، مثل أقرانه في مدينة دير البلح، رغم التحديات التي يواجهها، يظل حلم محمد في غدٍ أفضل ومستقبل مشرق يراوده.

تأتي طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المخيم، حاملةً اللقاحات في ثلاجاتها، لتقدم هذه الخدمة الحيوية مباشرةً إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعفيهم من مشقة الانتقال إلى المراكز الصحية في المدينة، بهذه اللمسة الإنسانية، تعزز الأمل في قلوب هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، مقدمةً لهم الرعاية التي يحتاجونها.

يقول الطفل محمد إن قدوم الطواقم الطبية إلى مخيمهم قد سهل على والديه عملية نقله هو وشقيقاته من ذوات الإعاقة إلى أقرب نقطة صحية، إضافةً إلى ذلك، يعبر عن سعادته الكبيرة لحضور هذا الكادر الطبي مشيراً إلى أن وجودهم يشعره بالاهتمام والرعاية، وهو ما يعزز من روحهم المعنوية، في ظل هذه الظروف الصعبة.

منذ بداية الحرب، قامت طواقم الهلال بإنشاء مخيمات مجهزة خصيصاً لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة الصحية والجسدية، من خلال تقديم الرعاية الشاملة لهم والتي تشمل الإيواء، والدعم النفسي، وتوفير الغذاء، والمياه، والوقاية الصحية.

في إطار هذه الجهود، انتقل الدكتور محمد أبو رحمة، مدير الرعاية الأولية في الجمعية، برفقة فريق من الأطباء والممرضين إلى مخيم "بسمة الأمل"، الذي يضم 94 عائلة من ذوي الإعاقة السمعية والحركية، كان الهدف من هذه الزيارة هو تقديم لقاح شلل الأطفال لـ 300 طفل يعيشون في المخيم، حرصاً على سلامتهم وصحتهم في هذه الظروف الصعبة.

كما شملت الزيارة مخيم "بسمة الأمل 2"، الذي يضم 35 عائلة من مرضى السرطان، حيث قدم الفريق الدعم والرعاية اللازمة لتلبية احتياجاتهم، في هذه الأوقات العصيبة، تعكس هذه الخطوات التزام الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم الرعاية الصحية والإنسانية لكافة الفئات الضعيفة، مضيفاً بارقة أمل في حياة من يحتاجونها بشدة.

وقد شاركت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، في حملة تطعيم وطنية ضد شلل الأطفال، خلال أول يومين من الحملة، تم تطعيم أكثر من 161 ألف طفل تحت سن العاشرة في المنطقة الوسطى، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لحماية صحة الأطفال وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض.

في خانيونس، تعتزم جمعية الهلال الأحمر بدءاً من يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، ولمدة ثلاثة أيام، إطلاق حملة لتقديم لقاح شلل الأطفال في المناطق الغربية من المدينة.

سيتم تنفيذ الحملة من خلال مستشفى الأمل، ومستشفى القدس الميداني، ونقطة البصة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم فرق متنقلة بالانطلاق من هذه المواقع للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المحتاجين للقاح، بهدف ضمان وصول الخدمة إلى جميع الفئات المستهدفة.