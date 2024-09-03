لابيد: لم يعزز أحد "حماس" بتاريخ "إسرائيل" أكثر من نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه أكثر من "عزّز قوة حركة "حماس" في تاريخ إسرائيل.



وقال لابيد في تصريح تلفزيوني: "أقترح على نتنياهو أن يكون حذرا في كلامه عندما يتحدث ويتهمني بتعزيز حماس. لم يقم أحد في تاريخ البلاد بتعزيز حماس أكثر من بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "هو الذي سلمهم حقائب مليئة بالدولارات، هو الذي أوضح في كتلة الليكود لماذا تحتاج حماس إلى التعزيز".



وفي منشور عبر منصة "أكس"، ذكر لابيد أن "إسرائيل أخلت محور فيلادلفيا قبل 19 عاما، وصوت نتنياهو لصالح هذا القرار سواء في الحكومة أو في الكنيست. وكان نتنياهو رئيسا للوزراء لمدة 15 عاما. لم يخطر بباله استعادة محور فيلادلفيا"، لافتا إلى أن "الحرب بدأت في 7 أكتوبر وحتى 20 مايو، بعد ثمانية أشهر لم يكلف نفسه عناء إرسال جيش الدفاع الإسرائيلي إلى محور فيلادلفيا".