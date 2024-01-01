  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد يشن أعنف هجوم على نتنياهو

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يشن أعنف هجوم على نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مجددا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مذكرا إياه بالأخطاء المتتابعة بدءا من دخول رفح، ووصولا إلى نية البقاء على محور "فيلادلفيا".


وكتب لابيد في حسابه على منصة "إكس": "أولا، كان الدخول إلى رفح، ثم قضية محور نتساريم والآن فيلادلفيا".


وأضاف: "عند نتنياهو دائما الذريعة في استمرار الحرب حتى النصر.. الشيء الوحيد الذي يشغل باله حاليا هو أن لا تتفكك الحكومة التي يرأسها".


وتابع لابيد: "الشيء الوحيد الذي يشغل بال نتنياهو هو كيفية استمرار الحرب، كي لا تنهار حكومته".

وأردف: "بدلا من أن تحافظ الحكومة على حياة المواطنين والجنود فإن المواطنين والجنود هم من يحافظون على حياة الحكومة".

واختتم مذكرا بأعداد القتلى الذين يسقطون في صفوف الجيش الإسرائيلي والرهائن في قطاع غزة: "في الأسبوع الماضي قتل 6 مختطفين، قتل 5 جنود، وقتل 3 من عناصر الشرطة".

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة يكشف تغييرًا في تعليمات التعامل مع الأسرى بعد حادثة النصيرات

صورة حديثة لمحور "فيلادلفيا" تكشف محاولة "إسرائيل" فرض أمر واقع على مصر وقطاع غزة

مسؤولٌ اسرائيلي : نتنياهو حولّ ممّر فيلادلفيا لتحدٍّ لمصر ومكان دفن الاتفاق.. هذه تفاصيل (وثيقة الدماء)

بايدن حول مفاوضات صفقة التبادل: لا أتفاوض مع نتنياهو ..أتفاوض مع زملائي ومع مصر وقطر

نتنياهو: ثلاثة من أهداف الحرب الأربعة تمر عبر محور فيلادلفيا

"وثيقة الدم" التي كتبها نتنياهو وحسمت مصير 6 أسرى قتلوا في غزة

القسام تبث شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية قتيلة تناشد فيه نتنياهو بانجاز صفقة تبادل

الأخبار الرئيسية

20240903052227

دون تحقيق أو مساءلة: جنود إسرائيليون اعتدوا على سائقي شاحنات إغاثة في قطاع غزة

66d6fafa423604366c34a495

أنقرة: واشنطن ستنسحب من مفاوضات غزة إن لم يتفق الطرفان خلال أسبوعين

66d69eca4c59b712e52296b6

الكشف عن تحول خطير في استراتيجية المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تجاه الضفة الغربية

مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقب تصريحاته التي تؤجج الاحتقان في المنطقة

مسؤولٌ اسرائيلي : نتنياهو حولّ ممّر فيلادلفيا لتحدٍّ لمصر ومكان دفن الاتفاق.. هذه تفاصيل (وثيقة الدماء)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية