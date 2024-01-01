لابيد يشن أعنف هجوم على نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مجددا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مذكرا إياه بالأخطاء المتتابعة بدءا من دخول رفح، ووصولا إلى نية البقاء على محور "فيلادلفيا".



وكتب لابيد في حسابه على منصة "إكس": "أولا، كان الدخول إلى رفح، ثم قضية محور نتساريم والآن فيلادلفيا".



وأضاف: "عند نتنياهو دائما الذريعة في استمرار الحرب حتى النصر.. الشيء الوحيد الذي يشغل باله حاليا هو أن لا تتفكك الحكومة التي يرأسها".



وتابع لابيد: "الشيء الوحيد الذي يشغل بال نتنياهو هو كيفية استمرار الحرب، كي لا تنهار حكومته".

وأردف: "بدلا من أن تحافظ الحكومة على حياة المواطنين والجنود فإن المواطنين والجنود هم من يحافظون على حياة الحكومة".

واختتم مذكرا بأعداد القتلى الذين يسقطون في صفوف الجيش الإسرائيلي والرهائن في قطاع غزة: "في الأسبوع الماضي قتل 6 مختطفين، قتل 5 جنود، وقتل 3 من عناصر الشرطة".