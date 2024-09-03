الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية النخبة في حماس (صورة)

أعلن جيش الاحتلال مقتل أحمد فوزي ناصر محمد وادية قائد سرية النخبة في "حماس" بغارة استهدفته مع مجموعة من المقاتلين قرب منطقة "مستشفى الأهلي" في مدينة غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في عملية مشتركة للجيش وجهاز "الشاباك"، أغارت طائرات حربية تابعة بتوجيه من فرقة غزة وجهاز الأمن العام على مجمع استخدمه مخربون تابعون لـ"حماس" الذين تصرفوا على مقربة من منطقة مستشفى الأهلي في مدينة غزة".

وأضاف البيان: "خلال الغارة تم القضاء على 8 مخربين من "حماس" تابعين لكتيبة الدرج والتفاح، منهم المدعو أحمد فوزي ناصر محمد وادية، وهو أحد عناصر منظومة المظلات الشراعية الحمساوية".

وتابع بيان الجيش: "في الـ7 من أكتوبر تسلّل وادية إلى نيتيف هعاسارا من خلال مظلة شراعية وقاد المجزرة التي ارتُكِبت في البلدة".

وأكد الجيش الإسرائيلي: "خلال الغارة تم القضاء على مخرب عمل في التخصصات الحربية في مجال الهندسة، والقنص والصواريخ المضادة للدروع، وكان مسؤولا عن تزويد العبوات الناسفة التي استخدمت لتفجير السياج في منطقة الكتيبة خلال هجوم الـ7 من أكتوبر الإرهابي".

واختتم: "تمت مهاجمة المخربين خارج المستشفى. قبل الغارة، تم اتخاذ خطوات بهدف تقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع ذخيرة ملاءمة لنوع الغارة، وصور جوية دقيقة ومعلومات استخباراتية أخرى".