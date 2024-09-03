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أرملة الرهينة الروسي القتيل ألكسندر لوبانوف ترفض استقبال نتنياهو في منزلها

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرملة الرهينة الروسي القتيل ألكسندر لوبانوف ترفض استقبال نتنياهو في منزلها



القدس المحتلة/سما/

رفضت أرملة ألكسندر لوبانوف الرهينة الروسي لدى حركة "حماس" الذي عثر عليه مقتولا في قطاع غزة استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منزلها.


وفي وقت سابق، طلب نتنياهو الصفح من عائلات 6 رهائن تم انتشال جثثهم من نفق في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع.


وقال في مؤتمر متلفز: "أطلب منكم الصفح، لعدم إعادتهم أحياء، كنا قريبين، لكننا لم ننجح، ستدفع حركة حماس ثمنا باهظا للغاية"، مضيفا أن مقاتلي الحركة "أعدموا" الرهائن الستة بـ"إطلاق النار عليهم في مؤخرة الرأس".

وأثار مقتل الرهائن موجة من الحزن في إسرائيل، فضلا عن الغضب تجاه الحكومة لفشلها في التوصل إلى اتفاق من شأنه ضمان إطلاق سراح الرهائن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، العثور على جثث مجهولة الهوية في غزة، مشيرا إلى أنه تم انتشالها ونقلها إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم. ولاحقا قال إنها لـ6 رهائن كانوا لدى "حماس" بينهم روسي وأمريكي والبقية إسرائيليون.

من جهتها، حمّلت "حماس" مسؤولية مقتل الرهائن لتل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق ال

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