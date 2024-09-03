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"أمجاد" ترد على تقارير أمريكية حول استهدافها من "الحوثيين"

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أمجاد" ترد على تقارير أمريكية حول استهدافها من "الحوثيين"



الرياض/سما/

أكدت شركة "البحري" السعودية مشغل ناقلة "أمجاد" عبورها الآمن مياه البحر الأحمر، نافية تقارير أمريكية عن تعرضها لهجوم من الحوثيين.


وقالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في بيان: "في رد على التقارير الصادرة والمتعلقة بحادثة تعرضت لها ناقلة النفط "أمجاد" (IMO: 9779800) التابعة لشركة البحري يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، في حوالي الساعة 06:27 بالتوقيت العالمي، نؤكد أن الناقلة "أمجاد" كانت تعبر شمالا في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة أخرى كانت قد تعرضت لهجوم".


وأضافت: "نؤكد بشكل قاطع أن الناقلة "أمجاد" لم تكن مستهدفة ولم تتعرض لأي أضرار أو إصابات. الناقلة تعمل بكامل طاقتها وتواصل رحلتها نحو وجهتها النهائية المخطط لها دون أي انقطاع".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" إصابة ناقلة النفط "أمجاد" التي ترفع علم السعودية "إثر هجوم حوثي" في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

من جهتها، أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) مساء أمس الاثنين، أنها "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "بلو لاغون 1" في البحر الأحمر".

#أمجاد

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