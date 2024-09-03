  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الدفاع البريطاني: نظيري الإسرائيلي لم يرحب بمكالمتي

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع البريطاني: نظيري الإسرائيلي لم يرحب بمكالمتي



لندن/سما/

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق بلاده 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لن يهدد قدرة الأخيرة على الدفاع عن نفسها.


وشدد هيلي في حديث لإذاعة "التايمز" على أن "التعليق لن يكون له تأثير مادي على أمن إسرائيل"، مشيرا إلى أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بالتعليق قبل إعلانه.


وأضاف: "كما قلت لغالانت أمس عندما تحدثت معه قبل الإعلان، من واجبنا اتباع القانون، لكن هذا لا يغير التزامنا الذي لا يتزعزع بدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والدفاع عن إسرائيل، تماما كما ساعدت الطائرات البريطانية في أبريل في اعتراض طائرات بدون طيار وصواريخ إيرانية كانت تستهدف المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر".

وقال هيلي إن غالانت "وجد المكالمة غير مرحب بها"، معتبرا أن "هذا ليس مفاجئا، لكن في بعض الأحيان يكون أصدقاؤك المقربون هم من يحتاجون إلى أن تقول لهم أصعب الحقائق".

وأعلنت بريطانيا أمس الاثنين تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل فورا بعد أن توصلت مراجعة أجرتها حكومة حزب العمال الجديدة إلى "خطر واضح" يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك خطير للقانون الإنساني فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين وتزويد غزة بالمساعدات.

وسيشمل التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار.

وتعليقا على القرار قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "إسرائيل تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وقرارها سحب طلبها وقف اصدار مذكرات الاعتقال في المحكمة الجنائية الدولية، وموقفها تجاه الأونروا، فضلا عن السلوك البريطاني الأخير وتصريحاته في مجلس الأمن الدولي".

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة يكشف تغييرًا في تعليمات التعامل مع الأسرى بعد حادثة النصيرات

صورة حديثة لمحور "فيلادلفيا" تكشف محاولة "إسرائيل" فرض أمر واقع على مصر وقطاع غزة

مسؤولٌ اسرائيلي : نتنياهو حولّ ممّر فيلادلفيا لتحدٍّ لمصر ومكان دفن الاتفاق.. هذه تفاصيل (وثيقة الدماء)

بايدن حول مفاوضات صفقة التبادل: لا أتفاوض مع نتنياهو ..أتفاوض مع زملائي ومع مصر وقطر

نتنياهو: ثلاثة من أهداف الحرب الأربعة تمر عبر محور فيلادلفيا

"وثيقة الدم" التي كتبها نتنياهو وحسمت مصير 6 أسرى قتلوا في غزة

القسام تبث شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية قتيلة تناشد فيه نتنياهو بانجاز صفقة تبادل

الأخبار الرئيسية

20240903052227

دون تحقيق أو مساءلة: جنود إسرائيليون اعتدوا على سائقي شاحنات إغاثة في قطاع غزة

66d6fafa423604366c34a495

أنقرة: واشنطن ستنسحب من مفاوضات غزة إن لم يتفق الطرفان خلال أسبوعين

photo_2024-09-03_14-50-31

لابيد يشن أعنف هجوم على نتنياهو

66d69eca4c59b712e52296b6

الكشف عن تحول خطير في استراتيجية المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تجاه الضفة الغربية

مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقب تصريحاته التي تؤجج الاحتقان في المنطقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية