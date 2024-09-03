وزير الدفاع البريطاني: نظيري الإسرائيلي لم يرحب بمكالمتي

لندن/سما/

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق بلاده 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لن يهدد قدرة الأخيرة على الدفاع عن نفسها.



وشدد هيلي في حديث لإذاعة "التايمز" على أن "التعليق لن يكون له تأثير مادي على أمن إسرائيل"، مشيرا إلى أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بالتعليق قبل إعلانه.



وأضاف: "كما قلت لغالانت أمس عندما تحدثت معه قبل الإعلان، من واجبنا اتباع القانون، لكن هذا لا يغير التزامنا الذي لا يتزعزع بدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والدفاع عن إسرائيل، تماما كما ساعدت الطائرات البريطانية في أبريل في اعتراض طائرات بدون طيار وصواريخ إيرانية كانت تستهدف المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر".

وقال هيلي إن غالانت "وجد المكالمة غير مرحب بها"، معتبرا أن "هذا ليس مفاجئا، لكن في بعض الأحيان يكون أصدقاؤك المقربون هم من يحتاجون إلى أن تقول لهم أصعب الحقائق".

وأعلنت بريطانيا أمس الاثنين تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل فورا بعد أن توصلت مراجعة أجرتها حكومة حزب العمال الجديدة إلى "خطر واضح" يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك خطير للقانون الإنساني فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين وتزويد غزة بالمساعدات.

وسيشمل التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار.

وتعليقا على القرار قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "إسرائيل تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وقرارها سحب طلبها وقف اصدار مذكرات الاعتقال في المحكمة الجنائية الدولية، وموقفها تجاه الأونروا، فضلا عن السلوك البريطاني الأخير وتصريحاته في مجلس الأمن الدولي".