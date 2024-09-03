  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"سي إن إن" تقول إن السنوار "صاحب الكلمة الحاسمة"

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سي إن إن" تقول إن السنوار "صاحب الكلمة الحاسمة"



واشنطن/سما/

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف النار في غزة قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نسف كل شيء" في الخطاب الذي ألقاه مساء الاثنين.  


وقال المصدر أنه في "أعقاب أنباء مقتل الرهائن الستة في غزة، أجرى المسؤولون المشاركون في وساطة محادثات وقف إطلاق النار اتصالات هاتفية لمناقشة سبل دفع وقف إطلاق النار واتفاق التبادل إلى الأمام".

وأضاف "لكن بعد ذلك، عقد نتنياهو خطابا أعقبه مؤتمر صحفي مساء الاثنين، مدعيا أن إسرائيل لن تغادر ممر فيلادلفيا أبدا.. هذا الرجل نسف كل شيء في خطاب واحد"، وفقًا للمصدر في رد فعل أولي بعد ذلك.


وذكرت "سي أن أن" أنه في ظل الإحباط المتزايد في انتظار أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق مع حماس لإعادة 101 أسيرا متبقيين من غزة، "فمن غير المستغرب أن تكون حماس بزعامة يحيى السنوار هي صاحبة الكلمة الحاسمة".

وأوضحت أن "زعيم حماس يحيى السنوار يستغل كل نقاط الضعف في نتنياهو التي يستطيع التلاعب بها، وأكثرها قوة هو ضعفه أمام الرأي العام... إنه لا يواجه أعدائه المعتادين، اليسار الليبرالي في إسرائيل فحسب، بل إنه يخوض معركة حتى الموت مع زعيم حماس يحيى السنوار الذي أوضح أنه مستعد للانخراط في لحظات لا يمكن تصورها للحصول على ما يريد".

وتتابع "بالنسبة لإسرائيل، فإن التوقعات قاتمة: حيث تتلاشى فرص لحظة التحرير الآمن للرهائن، جنبًا إلى جنب مع حظوظ نتنياهو السياسية".

وتضيف أن " المهارات السياسية لنتنياهو أبقته في منصبه... والسؤال هو، إلى متى يمكنه الصمود؟". 

وأكدت حركة "حماس" أن تصريحات نتنياهو، هي "خطاب اليائس الذي يبحث عن نصر موهوم لم يفلح في تسويقه أمام جمهوره".

وأطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات حادة وغير مألوفة ضد نتنياهو الاثنين، قال فيها أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى لا تزال مستمرة، ولكن ليس مع نتنياهو.

جاء ذلك، بعد ساعة من تصريح أخر لبايدين قال فيه إنه يعتقد أن نتنياهو "لا يفعل ما يكفي لتأمين اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى".

#يحيي السنوار

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة يكشف تغييرًا في تعليمات التعامل مع الأسرى بعد حادثة النصيرات

صورة حديثة لمحور "فيلادلفيا" تكشف محاولة "إسرائيل" فرض أمر واقع على مصر وقطاع غزة

مسؤولٌ اسرائيلي : نتنياهو حولّ ممّر فيلادلفيا لتحدٍّ لمصر ومكان دفن الاتفاق.. هذه تفاصيل (وثيقة الدماء)

بايدن حول مفاوضات صفقة التبادل: لا أتفاوض مع نتنياهو ..أتفاوض مع زملائي ومع مصر وقطر

نتنياهو: ثلاثة من أهداف الحرب الأربعة تمر عبر محور فيلادلفيا

"وثيقة الدم" التي كتبها نتنياهو وحسمت مصير 6 أسرى قتلوا في غزة

القسام تبث شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية قتيلة تناشد فيه نتنياهو بانجاز صفقة تبادل

الأخبار الرئيسية

20240903052227

دون تحقيق أو مساءلة: جنود إسرائيليون اعتدوا على سائقي شاحنات إغاثة في قطاع غزة

66d6fafa423604366c34a495

أنقرة: واشنطن ستنسحب من مفاوضات غزة إن لم يتفق الطرفان خلال أسبوعين

photo_2024-09-03_14-50-31

لابيد يشن أعنف هجوم على نتنياهو

66d69eca4c59b712e52296b6

الكشف عن تحول خطير في استراتيجية المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تجاه الضفة الغربية

مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقب تصريحاته التي تؤجج الاحتقان في المنطقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية