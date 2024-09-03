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مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقب تصريحاته التي تؤجج الاحتقان في المنطقة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقب تصريحاته التي تؤجج الاحتقان في المنطقة



القاهرة/سما/

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٣ سبتمبر الجاري، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم 2 سبتمبر، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة. كما تؤكد مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الاسرائيليين في هذا الشأن.

وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الاسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وتؤكد جمهورية مصر العربية حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.

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