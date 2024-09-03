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نتنياهو يهاجم قرار بريطانيا: سننتصر في الحرب بدون أسلحتها..

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم قرار بريطانيا: سننتصر في الحرب بدون أسلحتها..



القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الحكومة البريطانية إلغاء نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وكتب على حسابه على شبكة إكس الناطقة باللغة الإنجليزية " أن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب سواء مع الأسلحة البريطانية أو بدونها. كما اعتبر أن القرار البريطاني الخاطئ سيشجع حركة حماس.

كذلك زعم أن الجيش الإسرائيلي" يشن حرباً عادلة، ويتخذ إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي" وفق قوله.


وشدد نتنياهو على أن "هذا القرار المشين، لن يغير من تصميم إسرائيل على هزيمة حماس، التي قتلت بوحشية 1200 شخص في 7 تشرين الأول، من بينهم 14 مواطنًا بريطانيًا".

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أوضح بوقت سابق اليوم أن "تعليق بلاده لتلك الرخص لن يهدد قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، كما أكد أن بلاده متمسكة بالتزامها بالدفاع عن إسرائيل.

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