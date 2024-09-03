333 يوما للعدوان على غزة: عشرات الشهداء والجرحى واستشهاد اسير جديد في سجون الاحتلال

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٣٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات ٤٨ شهيدا و ٧٠ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٧٨٦ شهيدا و ٩٤٢٢٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستشهد الاسير حسين صابر ابو عبيدة من مخيم القطاطوة خان يونس تحت التعذيب في سجون الاحتلال.

وانضم الاسير عبيدة إلى قائمة طويلة من الاسرى الذين يستشهدون تحت التعذيب في سجون الاحتلال وكان آخرهم الشهيد عرفات الخواجا من مخيم الشاطيء ونصر الدين زيارة من مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال اجتياح رفح للشهر الرابع على التوالى وقتل كل من يحاول الوصل إلى منزله داخل المدينة.

واستشهدت خمس نساء من عائلة العرجا في شارع ١٨ شرق مدينة رفح بنيران قناصة اسرائيليين.

واستشهد طفلين من عائلة "شلوف" قرب مدرسة الفردوس في منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وفي خان يونس وصل شهيدان إلى مجمع ناصر الطبي جراء قصف خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة خانيونس، وهما الطفل عمر رائف عمر ابو شاب العمر ويبلغ من العمر ثلاث سنوات ووالده رائف عمر سلمان ابو شاب وعمره ٢٧ عاما.

وانتشل المسعفون خمسة مواطنين من اسفل منازل قصفت في المدينة قبل انسحاب جيش الاحتلال.

وسط القطاع

واستهدف قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وإصابات بقصف مجموعة مواطنين في أرض أبو مهادي غربي النصيرات وسط قطاع غزة

غزة والشمال

وارتقى اربعة مواطنين واصيب ١٥ في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة العمصي شمال غرب مدينة غزة فيما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف متفرق على الشجاعية والصبرة والزيتون.

وارتفع عدد الشهداء بقصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين امام كشك لبيع المعجنات مقابل مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال القطاع إلى ثمانية شهداء وعدد كبير من المصابين.

وارتقى شهيدان في قصف منزل بمنطقة الزرقا بجباليا البلد.