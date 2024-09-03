استشهاد طفل وإصابة والده في مخيم طولكرم

طولكرم/سما/

استشهد طفل وأصيب والده صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قناص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم طولكرم.

واعلنت الطواقم الطبية في مستشفى طولكرم الحكومي عن استشهاد الفتى محمد كنعان بعد ان وصل الى المستشفى مصابا برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم.

وقال شهود عيان إن الفتى استشهد متأثرًا بإصابته برصاصة اطلقها قناصة الاحتلال على رأسه.

وأضافت الشهود أن والد الطفل كنعان أصيب في منطقة الخاصرة وجرى نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي إلا أن الطفل لم يتمكن من النجاة بسبب خطورة إصابته.

وتستمر قوات الاحتلال في اقتحام مخيم طولكرم مع تشديد الحصار المفروض عليه منذ عصر امس الاثنين، وتقوم بنشر القناصة على المباني العالية التي تطل على المخيم فيما تواصل طائرات الاستطلاع تحليقها على ارتفاع منخفض في سماء المدينة ومخيماتها.

وكانت طائرة مسيرة اطلقت صاورخا ليلة امس فاصابت عددا من المواطنين بينهم مسعفة متطوعة داخل المخيم وصفت اصاباتهم بالمتوسطة.