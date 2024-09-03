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الاحتلال يحاصر منزلا في بلدة كفر دان

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحاصر منزلا في بلدة كفر دان



جنين /سما/

حاصرت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، احد المنازل في بلدة كفر دان غرب جنين.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين لليوم السابع على التوالي، في إطار عمليته العسكرية التي أطلقها شمال الضفة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين منذ الأربعاء الماضي، عن استشهاد 18 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

واستشهد أمس الاثنين، أيمن عابد 58 عاماً من بلدة كفر دان بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من منزله وتعذيبه في حاجز سالم العسكري ثم تسليمه للهلال الأحمر.

واستشهد شابان مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت شابين بالرصاص بعد اطلاق النار على مركبتهما عند مدخل البلدة، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من تقديم الاسعاف لهما، ما أدى إلى استشهادهما، وهما عبد الله ناصر حمو، والطفل محمد محمود حمو وهو في الصف الخامس من بلدة اليامون.

يذكر أن الشهيدين كانا يوزعان الخبز على المواطنين المحاصرين في أطراف جنين قبل اغتيالهما.

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