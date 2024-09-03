18 شهيدا حتى الان ..الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم السابع

جنين/سما/

واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي، وأسفر هذا العدوان عن استشهاد 18 مواطنا من المحافظة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة وناقلات جند إلى مخيم جنين.

ولا زالت جرافات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف وتدمير للبنية التحتية في مدينة ومخيم جنين واستهداف المحال التجارية بشكل متعمد بهدف إلحاق أكبر اذى بالاقتصاد المحلي في المحافظة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مصاب ومسعفين قرب مستشفى ابن سينا.

وكانت قوات الاحتلال يوم امس وسّعت من دائرة استهدافها لمدينة جنين من خلال تجريف الشارع الرئيسي للمدينة المعروف بشارع نابلس.

ووفق بيان لبلدية جنين فان الخسائر الاولية نتيجة هذا العدوان لمدينة ومخيم جنين تقدر باكثر من 50 مليون شيقل.