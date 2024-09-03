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الصحة الفلسطينية: 160 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال في قطاع غزة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: 160 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال في قطاع غزة



رام الله/سما/

قالت وزارة الصخة، إن نحو 160 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان طواقمها تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" على تطعيم الأطفال في مراكز ثابتة ومتنقلة تابعة للوزارة والأونروا، وسط إقبال شديد من قبل الأهالي.

وأشارت إلى أن التطعيم يستمر في المحافظة الوسطى حتى مساء غدٍ الأربعاء، ويبدأ اعتباراً من صباح الخميس 5/9 في محافظة خان يونس والمناطق المجاورة لمدة ٤ أيام، وفي محافظة غزة والشمال صباح الإثنين 9/9 لأربعة أيام.

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