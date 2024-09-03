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طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صيفيا غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأربعاء، يكون الجو صيفيا غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو صيفيا غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صيفيا غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام ستكون مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، وحذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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