استشهاد فلسطيني بطولكرم في سابع أيام العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي الضفة

رام الله/سما/

استشهد فلسطيني وأصيب والده برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم، الثلاثاء، وسط استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في شمالي الضفة لليوم السابع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها في المدينة “تتعامل مع شهيد عمره 17 عاما، ووالده إصابة بالبطن في مخيم طولكرم” وجرى نقلهما إلى مستشفى، دون تفاصيل إضافية.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، للأناضول، أن الشهيد محمد كنعان أصيب برصاص قناصة إسرائيلي في الرأس، فيما أصيب والده في بطنه.

وأمس الاثنين، عاود الجيش الإسرائيلي اقتحام طولكرم بعد عملية سابقة بدأت الأربعاء واستمرت نحو 48 ساعة وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين دمر خلالها البنية التحتية في مخيم نور شمس، ضمن عملية عسكرية تعد “الأوسع” منذ عام 2002، شملت أيضا مدينة جنين ومخيمها، ومخيم الفارعة.

وذكرت فصائل فلسطينية مسلحة بينها “كتائب القسام” (حركة حماس) و”سرايا القدس” (حركة الجهاد الإسلامي) و”كتائب شهداء الأقصى” (حركة فتح) في بيانات منفصلة، أن مقاتليها يتصدون لاقتحام الجيش الإسرائيلي طولكرم في محاور قتال مختلفة، دون تفاصيل أكثر.

كما انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الفارعة فجر الخميس بعد عملية عسكرية استمرت 30 ساعة.

أما في جنين، فما زالت العمليات مستمرة لليوم السابع على التوالي، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين، وفق مراسل الأناضول.

وذكر مراسل الأناضول، أن الجيش الإسرائيلي يواصل حصاره لمخيم جنين، ويدفع بقواته إلى عدة أحياء وسط سماع أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار.

وقال سكان في مخيم جنين للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على اقتحام منازلهم بعد تفجير مداخلها، والتحقيق مع السكان واعتقال الرجال والشباب.

وصرح مسؤول محلي فلسطيني، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي حول جنين ومخيمها إلى مدينة “منكوبة” جراء حجم الدمار الهائل الذي ألحقته بها عمليته العسكرية المستمرة لليوم السادس، لافتا إلى صعوبة “حصر الأضرار بشكل دقيق”.

وقال علي زكارنة، عضو لجنة إعمار مدينة جنين ومخيمها، في حديث للأناضول: “حجم الدمار في جنين ومخيمها يفوق التصور وقدرات المجتمع المحلي وقدرات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على إعادة الإعمار”، واصفا المدينة بـ “المنكوبة”.

وفي الإطار نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات فجر الثلاثاء، واعتقل فلسطينيين، بحسب شهود عيان للأناضول.

وتركزت العمليات في مدن نابلس وقلقيلية شمالي الضفة، وبلدات بمحافظة جنين، وبلدة بيرزيت قرب رام الله (وسط)، والخليل (جنوب).

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن استشهاد 682 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.