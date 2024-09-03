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نيويورك: الآلاف يتظاهرون في عيد العمال دعماً للشعب الفلسطيني (صور وفيديو)

الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 02:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك: الآلاف يتظاهرون في عيد العمال دعماً للشعب الفلسطيني (صور وفيديو)



نيويورك/سما/

 تجمع الآلاف من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين  في مناطق مختلفة من منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك في عيد العمال يوم الاثنين للتظاهر ضد الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة التي حملت عنوان “إغراق مدينة نيويورك من أجل غزة” من ساحة الاتحاد وعبرت مانهاتن. وقد تم الإعلان عن هذه المسيرة الأسبوع الماضي.

وتجمع المتظاهرون من مختلف أنحاء منطقة الثلاث ولايات في ساحة الاتحاد عند الظهر تقريبًا. وكان من بين رسائلهم دعوة الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للكيان الإرهابي الإسرائيلي.

 

 

 

 

#نيويورك #فلسطين

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