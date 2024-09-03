الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة في البحر الأحمر

صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الاثنين، أنها "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "BLUE LAGOON I" في البحر الأحمر".



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "BLUE LAGOON I" (بلو لاغون 1) في البحرِ الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيّرة وقد أصيبت إصابة مباشرةً بفضل الله".

وأضاف: "جاء استهداف السفينة بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، متابعا: "نُفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسيّر".

وأكمل سريع: "تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورِها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها وبغض النظرِ عن وجهتها"، مستطردا: "إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الباسلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن ناقلة نفط سعودية وسفينة نفط أخرى ترفع علم بنما تعرضتا لهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن.

وأفاد المصدران لـ"رويترز" بأن الناقلتين "أمجاد" التي ترفع علم السعودية و"بلو لاغون 1" التي ترفع علم بنما كانتا تبحران إحداهما على مقربة من الأخرى عندما أُصيبتا، لكن الناقلتين تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.

وذكر أحد المصادر أن من المستبعد أن تكون الناقلة "أمجاد" مُستهدفة بشكل مباشر.

وجاء ذلك بعد أن أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية بإصابة سفينة تجارية على بعد 70 ميلا بحريا شمال غرب الصليف قرب سواحل اليمن، حيث ذكرت "UKMTO" أن قبطان السفينة التجارية أكد إصابتها بقذيفتين مجهولتين، مشيرا إلى أنه تبذل حاليا جهود للسيطرة على الأضرار التي وقعت.

كما أوضح القبطان حدوث انفجار ثالث على مقربة من السفينة، لافتا إلى عدم وجود أي إصابات في الطاقم على متن السفينة وأنها تتابع إبحارها للرسو في الميناء التالي المخطط له.

وبعد ساعات قليلة مضت على الحادث الأول، أشارت هيئة تابعة للبحرية البريطانية إلى تلقيها تقريرا عن وقوع حادث آخر على بعد 58 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة في اليمن، حيث أوضح القبطان عدم وجود إصابات بين أفراد الطاقم وأن السفينة تتابع إبحارها إلى الميناء التالي. بينما باشرت السلطات البحرية التحقيق في الأمر.

وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى موانئها، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.