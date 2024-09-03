"حزب الله" يستهدف حاجز مستوطنة إسرائيلية (فيديو)

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية تفذها يوم أمس الأحد، استهدف فيها حاجز مستوطنة كفريوفال التابع للجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن عدد من الإصابات.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية حاجز مستوطنة كفريوفال التابع لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة".

وأبان الفيديو في بدايته خريطة توضح موقع نقطة الاستهداف، فيما ظهرت لاحقا مشاهد مصورة من كاميرا مثبتة على الصاروخ، توثق توجهه بشكل مباشر إلى "غرفة تموضع الجنود"، وأمامها عدة آليات.

وقال "حزب الله" في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء صباح اليوم (الأحد) على ‏بلدة رميش، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد دورية للجيش الإسرائيلي ‏قرب حاجز كفريوفال بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مؤكدة".‏



وأمس الأحد، أصيب شخصين بجروح خطيرة جراء هجوم مضاد للدبابات في "كفار يوفال" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية من جهتها وقوع إصابات جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة يوفال.

ويستمر "حزب الله" اللبناني، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، في تنفيذ عمليات عديدة يستهدف فيها شمال إسرائيل، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في لبنان.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقفها "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع.