الرئيس الإسرائيلي: أعتذر.. فشلنا في حماية الأسرى في 7 أكتوبر وفشلنا في إعادتهم

القدس المحتلة/سما/

نعى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتصوغ اليوم الاثنين الأسير هيرش غولدبرغ بولين الذي قتل في قطاع غزة، مشددا على ضرورة إعادة باقي الاسرى إلى عائلاتهم ووطنهم.



وقال هيرتصوغ خلال مراسم جنازة أقيمت لهيرش: "أعتذر نيابة عن دولة إسرائيل، لأننا فشلنا في حماية الأسرى يوم الـ 7 أكتوبر، ولأننا فشلنا في إعادتكم إلى وطنكم سالمين".

وأضاف: "أعتذر لأن البلد الذي هاجرت إليه عندما كنت في الـ7 من عمرك، ملفوفا بالعلم الإسرائيلي، لم يتمكن من الحفاظ على سلامتك".



وشدد هيرتصوغ على أن إسرائيل تقف الآن أمام مهمة عاجلة وفورية تتمثل في إعادة باقى الأسرى الإسرائيليين إلى وطنهم أحياء بأسرع وقت.

وتابع: "يجب على صناع القرار أن يبذلوا كل ما في وسعهم، بكل تصميم وشجاعة، لإنقاذ أولئك الذين لا يزال من الممكن إنقاذهم، ولإعادة جميع أبنائنا وبناتنا، إخوتنا وأخواتنا".

وأردف: "هذا ليس هدفا سياسيا، ويجب ألا يتحول إلى خلاف سياسي، إنه واجب أخلاقي ويهودي وإنساني أسمى على إسرائيل تجاه مواطنيها".

وخلص قائلا: "لم نقم بهذا الواجب، والآن، لدينا التزام مقدس ومشترك بالوقوف وإعادتهم جميعا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، العثور على جثث مجهولة الهوية في غزة، مشيرا إلى أنه تم انتشالها ونقلها إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم. ولاحقا قال إنها لـ6 رهائن كانوا لدى "حماس" بينهم روسي وأمريكي والبقية إسرائيليون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور على جثث الأسرى الـ6 وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وإعادتهم.

هذا وحمّلت "حماس" تل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية مقتل الأسرى الإسرائيليين في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.