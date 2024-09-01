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صورة حديثة لمحور "فيلادلفيا" تكشف محاولة "إسرائيل" فرض أمر واقع على مصر وقطاع غزة - سما الإخبارية

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صورة حديثة لمحور "فيلادلفيا" تكشف محاولة "إسرائيل" فرض أمر واقع على مصر وقطاع غزة

الإثنين 02 سبتمبر 2024 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة حديثة لمحور "فيلادلفيا" تكشف محاولة "إسرائيل" فرض أمر واقع على مصر وقطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

تقوم آليات إسرائيلية بتعبيد الطريق على طول محور "فيلادلفيا" على حدود مصر وقطاع غزة، حسبما أظهرت صور حديثة من هناك.

 

صورة لمعبر "فيلادلفيا" قبل أيام قليلة وصورة لتطورات العمل عليه داخل الخبر

ويبدو في الصور الحديثة أعمال توسعة للأرض التي يجري تعبيدها بالإسفلت، في إشارة إلى تسهيل إسرائيل لحركة السير لمدرعاتها وألياتها على الطريق الجديدة.

صورة حديثة لمعبر "فيلادلفيا" وكأن إسرائيل تريد فرض الأمر الواقع على مصر وقطاع غزة

وشكل قرار تل أبيب البقاء والسيطرة على المحور موضع خلافات كبيرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أعضاء المجلس الوزراي المصغر وأولهم وزير الدفاع يوآف غالانت.

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وبالإضافة إلى رفض حركة "حماس" الرغبة الإسرائيلية هذه، تبرز أيضا الخلافات والمعارضة المصرية الجادّة للتواجد الإسرائيلي بشكل كامل في المعبر.

وفي اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة الذي انعقد قبل أيام قليلة، أيد 8 أعضاء فيها بمن فيهم نتنياهو على قرار إبقاء الجيش الإسرائيلي في محور "فيلادلفيا". بينما امتنع وزير الأمن القومي  إيتمار بن غفير عن التصويت، وكان الوزير غالانت الوحيد الذي اعترض على القرار.

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