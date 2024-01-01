الاحتلال يعتقل طبيبا من عناتا ويقتحم مخيم شعفاط

القدس المحتلة/سما/

- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أحياءً في مخيم شعفاط، وبلدة عناتا المجاورة شرق مدينة القدس المحتلة، حيث داهمت محلات تجارية ومركزا طبيا، واعتقلت طبيبا.

وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوات الاحتلال داهمت مركزا طبيا في ضاحية السلام وهي إحدى ضواحي بلدة عناتا، واعتقلت من داخله طبيبا، واستولت على أجهزة حاسوب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت تلك القوات مخيم شعفاط، وتمركزت في حي رأس خميس، ودققت في هويات المواطنين، واحتجزت عددا منهم، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها عند حاجز المخيم، الذي يفصل بينه وبين مدينة القدس.