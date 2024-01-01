  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يغلق مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها

الإثنين 02 سبتمبر 2024 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها



رام الله/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها بالسواتر الترابية، والبوابات الحديدية، والحواجز العسكرية، والمكعبات الإسمنتية.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال جلبت بآلياتها الثقيلة مكعبات إسمنتية وبوابات حديدية، وأغلقت بها كل الطرق الرئيسية لمدينة الخليل، وفرش الهوى، والفحص، ورأس الجورة، وجسري حلحول وبيت كاحل.

كما أغلقت بلدة حلحول "الحواور"، ومداخل بيت أمر، وبيت عينون، وسعير، وبني نعيم، وترقوميا، وبيت عوا، ودير سامت، والكوم، وإذنا، ودورا، ويطا، والسموع، والظاهرية، وكرمة، ومخيمي الفوار، والعروب.

كما أعاقت قوات الاحتلال المواطنين عن المرور عند مدخل مخيم الفوار، وأطلقت قنابل الغاز السام صوبهم، ما تسبب في إصابة عدد منهم بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وجرت معالجتهم ميدانيا.

واعتدت على شاب ووالدته أثناء مرورهما من الطريق الترابي المؤدي إلى مخيم الفوار.

كما احتجزت تلك القوات الشاب كرم أبو عرام عند مدخل الكرمل - التوانة بمسافر يطا، لمدة ساعتين تقريبا.

#اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

بن سلمان يتحرك ضد إسرائيل.. ماذا طلب من السيسي؟.

الطب الشرعي الإسرائيلي يحدد طريقة وتوقيت مقتل الأسرى الـ6 في رفح

صنداي تايمز: الإفراج عن “مانديلا فلسطين” قد ينهي حرب غزة ومخاوف من قيام اسرائيل باغتياله في زنزانته

الأسرى الإسرائيليون القتلى الـ6 كانوا على بعد كيلومتر واحد من الهارب فرحان القاضي

ترامب يهاجم بايدن وهاريس: أيديهما ملطخة بدماء الأسرى الإسرائيليين

الادارة الأمريكية تعد وثيقة "العرض النهائي" للصفقة بين إسرائيل وحماس

770 ألف محتج إسرائيلي يطالبون نتنياهو باتفاق لتبادل أسرى (صور وفيديوهات)

الأخبار الرئيسية

2169799612

"وثيقة الدم" التي كتبها نتنياهو وحسمت مصير 6 أسرى قتلوا في غزة

نتنياهو يكيل الاتهامات لمصر.. ويحدد مصدر سلاح حماس

بايدن: قريبون جدا من اتفاق نهائي لكن نتنياهو لا يبذل الجهد الكافي

66d5aca84236042149710aed

"يديعوت أحرونوت": 4 خطوات أمام "إسرائيل" لإنقاذ نفسها

66d5bdbc4c59b7181c3c4664

"كتائب القسام" تنشر الرسائل الأخيرة للأسرى الست قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية