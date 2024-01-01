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تشييع جثمان الشهيد أيمن عابد في كفر دان غرب جنين

الإثنين 02 سبتمبر 2024 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد أيمن عابد في كفر دان غرب جنين



جنين/سما/

 شيعت جماهير شعبنا في بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أيمن عابد (50 عاما)، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين باتجاه مسقط رأسه في بلدة كفر دان، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزل عائلته، قبل أن يصلى عليه ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت عابد من منزله فجر اليوم في قرية كفردان، واقتادته إلى حاجز سالم العسكري حيث تعرض للضرب والتعذيب هناك، ما تسبب باستشهاده، وسلم جثمانه لطواقم الهلال الأحمر على الحاجز، وجرى نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده.

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