مستعمرون يضرمون النار بأراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس

نابلس/سما/

أضرم مستعمرون، اليوم الإثنين، النار بأراضي في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، إن مجموعة من المستعمرين أضرموا النار بحقول مزروعة بأشجار الزيتون قرب الخان على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستعمرون خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.