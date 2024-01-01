  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستعمرون يضرمون النار بأراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس

الإثنين 02 سبتمبر 2024 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يضرمون النار بأراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس



نابلس/سما/

أضرم مستعمرون، اليوم الإثنين، النار بأراضي في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، إن مجموعة من المستعمرين أضرموا النار بحقول مزروعة بأشجار الزيتون قرب الخان على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستعمرون خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.

الأكثر قراءة اليوم

بن سلمان يتحرك ضد إسرائيل.. ماذا طلب من السيسي؟.

الطب الشرعي الإسرائيلي يحدد طريقة وتوقيت مقتل الأسرى الـ6 في رفح

صنداي تايمز: الإفراج عن “مانديلا فلسطين” قد ينهي حرب غزة ومخاوف من قيام اسرائيل باغتياله في زنزانته

الأسرى الإسرائيليون القتلى الـ6 كانوا على بعد كيلومتر واحد من الهارب فرحان القاضي

ترامب يهاجم بايدن وهاريس: أيديهما ملطخة بدماء الأسرى الإسرائيليين

الادارة الأمريكية تعد وثيقة "العرض النهائي" للصفقة بين إسرائيل وحماس

770 ألف محتج إسرائيلي يطالبون نتنياهو باتفاق لتبادل أسرى (صور وفيديوهات)

الأخبار الرئيسية

2169799612

"وثيقة الدم" التي كتبها نتنياهو وحسمت مصير 6 أسرى قتلوا في غزة

نتنياهو يكيل الاتهامات لمصر.. ويحدد مصدر سلاح حماس

بايدن: قريبون جدا من اتفاق نهائي لكن نتنياهو لا يبذل الجهد الكافي

66d5aca84236042149710aed

"يديعوت أحرونوت": 4 خطوات أمام "إسرائيل" لإنقاذ نفسها

66d5bdbc4c59b7181c3c4664

"كتائب القسام" تنشر الرسائل الأخيرة للأسرى الست قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية