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الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر مستشفيين

الإثنين 02 سبتمبر 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر مستشفيين



طولكرم/سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال يرافقها عدد من الجرافات، اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، وجابت شوارعها وأحياءها، وتحديدا وسط ميدان جمال عبد الناصر، وشارع العليمي، وشارع المقبرة الغربية، والحي الشرقي، وشارع المقاطعة، قبل أن تحاصر مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي، وسط مواجهات في شارع باريس بالمدينة.

وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بعمليات تجريف في محيط دوار العليمي المدمر جراء الاقتحامات السابقة، وأعاقت حركة مرور المركبات والمواطنين في المكان.

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى جهة بوابة "نتساني عوز" غرب المدينة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كذلك، دفعت بعشرات الآليات باتجاه مخيم طولكرم، وتمركزت عند مدخليه الرئيسي الشمالي والغربي، والمدخل الذي يربطه بضاحية ذنابة، وفي محيط حارة البلاونة.

واعتلى قناصة الاحتلال أسطح البنايات العالية المحيطة بالمخيم، وسط إطلاق القنابل الدخانية والصوتية والأعيرة النارية، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات داخل المخيم.

وجرفت قوات الاحتلال محيط قاعة العودة على طول الشارع الرئيسي للمخيم، في الوقت الذي أعاقت فيه حركة تنقل مركبات الإسعاف، من خلال إيقافها وتفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها.

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