الاحتلال يصيب صحفيين بشظايا الرصاص ويحاول دعس آخرين

جنين/سما/

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مجموعة من الصحفيين، قرب دوار السينما وسط مدينة جنين بشكل مباشر، وحاولت آلياتها دعس عدد منهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الصحفيين، ما أدى إلى اصابة الصحفية شذى حنايشة، ومدير الوكالة الفرنسية رونالدو بشظايا الرصاص الحي، فيما حاولت آلياتها دعس مجموعة منهم أثناء تأدية عملهم، كما هددت الطواقم الصحفية بإطلاق النار، في حال استمر وجودها في المكان.

وأضاف، أن آليات الاحتلال جرفت دوار السينما وسط المدينة بشكل كامل، والشوارع المؤدية إليه، كما جرفت الأرصفة والبسطات أمام المحلات التجارية في شارع نابلس، جرءا العدوان المتواصل لليوم السادس على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 30 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 682