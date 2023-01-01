غزة.. حرق ونسف منازل وقصف إسرائيلي متواصل مخلفا شهداء وجرحى (فيديوهات)

غزة/سما/

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، عمليات حرق ونسف منازل جنوب مدينة غزة، فيما واصل غاراته الجوية والمدفعية على أنحاء مختلفة من القطاع مخلفا شهداء وجرحى.

وفي أحدث غارة إسرائيلية، أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان صحافي، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في محيط عيادة الرمال وسط مدينة غزة.

وقال مسعفون فلسطينيون، إنّ طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت مركبة تابعة لبلدية غزة بصاروخ أثناء مرورها في شارع الوحدة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد من كانوا بداخلها.

من ناحية أخرى، قالت مصادر محلية فلسطينية إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرق منازل الفلسطينيين في محيط الكلية الجامعية بحي الزيتون جنوب غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان في المكان.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال نفّذ أيضا عمليات نسف للمباني السكنية في محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة من حيي تل الهوا والصبرة جنوب غزة.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ لم ينفجر منزلاً يعود لعائلة “ساق الله” بجوار مسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، وسقطت قذيفتين على محيط مربع أبو شريعة، وفق المصادر.

وفي المحافظة الوسطى، وصل جثمان شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بعد استهداف مجموعة من المواطنين بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب أرض أبو ستة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، وفق مصدر طبي.

وبحسب شهود عيان؛ قصفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج، بينما أطلقت الطائرات المروحية النار شرق البريج.

وجنوب قطاع غزة، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار بشكل مكثف شرق بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، بينما اشتعلت النيران جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المباني شمال مدينة رفح.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.