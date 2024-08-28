استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثاني في غزة (صور)

غزة/سما/

تستمر حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثاني على التوالي في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، بعد تأخير طويل في وصول اللقاحات جراء الحصار الإسرائيلي.

ووثقت الصور قيام الكادر الطبي بتطعيم أطفال ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تغطي أكثر من 640 ألف طفل تحت سن الحادية عشر.

وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة أمس الأحد بتلقي أكثر من 70 ألف طفل التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في اليوم الأول لحملة التطعيم الطارئة في القطاع.

وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "الفرق الطبية في المحافظة الوسطى تمكنت من تطعيم 72611 طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال بغزة".

وبدأت في قطاع غزة، صباح الأحد، الجولة الأولى من حملة تطعيم الأطفال دون سن الحادية عشر، ضد الفيروس المسبب لشلل الأطفال، بعد اكتشاف الفيروس في قطاع غزة وتسجيل إصابة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في مؤتمر صحفي السبت الماضي، عن البدء بإطلاق حملة تتألف من جولتين، صباح الأول من سبتمبر، حيث سيتم خلالها توفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل تحت سن الحادية عشرة.

وكانت "الأونروا" قد طالبت بهدنة إنسانية لمدة 7 أيام لتنفيذ الحملة، لكن إسرائيل وافقت على 3 فقط، وهو ما يتطلب إنجازا سريعا لحملة التطعيمات.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهد 29 شخصا وأصيب 121 آخرين في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، ما يرفع حصيلة القتلى في محافظات الضفة منذ أكتوبر الماضي إلى 681، ونحو 5700 جريح".

وأضافت تم "توزيع الشهداء في الضفة الغربية منذ تاريخ 28-8-2024 حسب المحافظة، 18 شهيدا في محافظة جنين، و4 شهداء في محافظة طوباس، و4 شهداء في محافظة طولكرم، و3 شهداء في محافظة الخليل.

وذكرت "ومن بين الشهداء 5 أطفال واثنان من المسنين".

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء الماضي، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية