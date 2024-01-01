"يديعوت أحرونوت": 4 خطوات أمام "إسرائيل" لإنقاذ نفسها

القدس المحتلة/سما/

كتبت "يديعوت أحرونوت" أن أمام إسرائيل 4 خطوات قد تنقذها من "حرب عصابات سياسية" على خلفية ما تشهده منذ أحداث 7 أكتوبر.



وأشارت الصحيفة العبرية إلى أول الخطوات الواجب اتخاذها وهي "قبول خطة تبادل الرهائن الأمريكيين التي يقوم بإعدادها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس، من دون أي حزن أو ندم على ذلك".



وأضافت: "تشكيل حكومة طوارئ متنوعة ومحترفة لإدارة الحرب، والتوصل إلى تسوية أو إجراء مناورة برية عسكرية في الشمال، وأيضا الذهاب إلى انتخابات في ديسمبر 2024".

وأكدت الصحيفة أنه في حال لم يحدث هذا فإن البلاد ماضية إلى "حرب عصابات سياسية".

وفي خيار تشكيل "حكومة طوارئ"، لفتت الصحيفة العبرية إلى ضرورتها لتغيير الوضع الذي يتخذ فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قراراته منفردا تقريبا، مع أعضاء حكومة وفريق من المستشارين الذين يحاولون إرضائه، وبالتالي تعميق الانقسام بينها وبين الناس في إسرائيل.

وعن مقترح واشنطن المرتقب، أكدت الصحيفة ضرورة قبول خطوطها العريضة بخوص إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، معتبرة أنه "مفتاح كل شيء، لذا يجب قبوله من دون أي سؤال".

عملية برية ضد "حزب اللّـه"

اعتبرت "يديعوت أحرونوت" أنه يجب الاستفادة من وقف إطلاق النار الذي سيعلن في غزة، يترافق مع وضع أمني جديد في جنوب لبنان "سيكون مقبولا لكل من الحكومة الإسرائيلية والنازحين".

وشددت على وجوب استخدام وقف إطلاق النار لإعداد القوات والإمدادات وقطع الغيار (بمساعدة الأمريكيين) من أجل الحملة في لبنان، بما في ذلك مناورة برية ستفرض على "حزب اللّـه ترتيبا سيكون مقبولا بالنسبة لإسرائيل".