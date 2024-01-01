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"كتائب القسام" تنشر الرسائل الأخيرة للأسرى الست قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة

الإثنين 02 سبتمبر 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب القسام" تنشر الرسائل الأخيرة للأسرى الست قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" عزمها نشر فيديو خلال ساعات يتضمن رسائل الأسرى الإسرائيليين الست الأخيرة قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة.


ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، مقتطفات من رسائل الأسرى، بانتظار نشر الفيديو الكامل.


وفي وقت سابق، ذكرت زارة الصحة الإسرائيلية أن الأسرى الستة الذين عُثر على جثثهم في رفح، قتلوا بعدة رصاصات من مسافة قريبة يوم الخميس أو فجر الجمعة الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، العثور على جثث مجهولة الهوية في غزة، مشيرا إلى أنه تم انتشالها ونقلها إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم. ولاحقا قال إنها لـ6 رهائن كانوا لدى "حماس" بينهم روسي وأمريكي والبقية إسرائيليون.

من جهتها، حمّلت "حماس" مسؤولية مقتل الأسرى لتل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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