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كتائب القسام" يتبنى عمليتي الاقتحام والتفجير قرب الخليل

الإثنين 02 سبتمبر 2024 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام" يتبنى عمليتي الاقتحام والتفجير قرب الخليل



الخليل/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مسؤوليتها الكاملة عن عمليتي مغتصبتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي أدخلها مجاهدونا حيز التنفيذ في تمام الساعة 23:00 من مساء يوم الجمعة 25 صفر 1446هـ - الموافق 30 أغسطس 2024م.

وزفت القسام في بيان صحفي، اليوم الأحد، الاستشهاديين المجاهدين، الاستشهادي القسامي: محمد إحسان مرقة، والاستشهادي القسامي، زهدي نضال أبو عفيفة، الذين نفذا العمليتين البطوليتين بالتزامن، حيث تمكن الاستشهادي محمد مرقة من تفجير مركبة مفخخة في محطة للوقود بمغتصبة "غوش عتصيون" بهدف استدراج جنود العدو للمكان، فيما انقضّ على القوة التي قدمت بالسلاح الآلي فأوقع منهم القتلى والجرحى، والذين كان على رأسهم "غال ريتش" قائد لواء "عتصيون" في جيش العدو.

وأوضحت، أن الاستشهادي زهدي أبو عفيفة تمكّن من اقتحام مغتصبة "كرمي تسور" عقب دهس حارسها، وأطلق النار تجاه مجموعة من المغتصبين الصهاينة، قبل أن يفجر مركبته داخل المغتصبة.

وأكدت ان كافة محافظات الضفة بلا استثناء ستبقى تخبّئ بين أحيائها المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل الغادر، والتي كان آخرها يوم أمس الأحد عملية ترقوميا التي نفذها الشهيد المجاهد البطل "مهند محمود العسود".

وشددت في بيانها، على بقاءها على عهدها لجميع أبطال شعبنا في ضفة العياش، بمواصلة إمدادهم وإسنادهم بالعتاد والمعلومات، وتجهيز الاستشهاديين ومنفذي العمليات النوعية التي ستقتلع هذا المحتل عن أرضنا قريبًا.

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