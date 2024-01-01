عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ332 يوما للعدوان على فلسطين

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 332 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و94 اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى50738 شهيدا و94154 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وواصل جيش الاحتلال استهداف مراكز النزوح وقوافل المساعدات .

واستشهد 11 مواطنا في قصف اسرائيلي استهدف مدرسة صفد التي تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية لعائلة "الأعرج" عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد ثلاث مواطنات.

وارتقى شهيد في قصف على منزل يعود لعائلة "ساقالله" بجوار مسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وكان ستة مواطنين من الذين يؤمنون قافلة مساعدات ارتقوا في قصف قرب دوار التعليم ببيت لاهيا شمال القطاع.

جنوب قطاع غزة

وارتقى 11 مواطنا في سلسلة غارات على رفح وخان يونس خلال ال٢٤ ساعة بينهم ثلاثة مواطنين في استهداف خيام النازحين جنوب خان يونس.

وانتشل المسعفون أربعة مواطنين من اسفل منزل عائلة ابو ضاهر بالقرارة شمال شرق خان يونس.

واستشهد اثنين من المواطنين في قصف في منطقة ابو حلاوة شرق رفح.

وسط القطاع

واستشهد مواطن وإصابات في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال بالقرب من أرض أبو ستة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى اربعة مواطنين وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة عرمانة بمخيم البريج وسط القطاع.

واستشهد اربعة مواطنين بقصف سيارة قرب مفرق المطاحن جنوب دير البلح.